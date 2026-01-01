Рейтинг@Mail.ru
Стармер заявил, что разочарован темпами перемен в Британии - РИА Новости, 01.01.2026
14:40 01.01.2026
Стармер заявил, что разочарован темпами перемен в Британии
Стармер заявил, что разочарован темпами перемен в Британии - РИА Новости, 01.01.2026
Стармер заявил, что разочарован темпами перемен в Британии
Премьер Великобритании Кир Стармер в новогоднем обращении к нации признал, что разочарован темпом перемен в стране, и пообещал, что они наконец наступят в 2026... РИА Новости, 01.01.2026
в мире, великобритания, кир стармер
В мире, Великобритания, Кир Стармер
Стармер заявил, что разочарован темпами перемен в Британии

ЛОНДОН, 1 янв - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер в новогоднем обращении к нации признал, что разочарован темпом перемен в стране, и пообещал, что они наконец наступят в 2026 году.
"В Британии непростая жизнь наступила уже давно. Многим по-прежнему живется труднее, чем хотелось бы. Вы мечтаете о том, что чтобы было немного больше денег в карманах, чтобы можно было сходить в ресторан, слетать в отпуск... Я разделяю разочарование по поводу темпов перемен. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, создавались десятилетиями, и перемены не наступают в одночасье", - сказал премьер в обращении, которое распространила его канцелярия.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Дмитриев прокомментировал разговор Зеленского и Стармера
28 декабря 2025, 22:08
Стармер пообещал, что в 2026 году все изменится, и многие граждане наконец увидят перемены к лучшему: коммунальные счета снизятся, качество здравоохранения улучшится, штат полицейских увеличится. Он отметил, что правительство заморозило цены на железнодорожные билеты и лекарства, а также топливный сбор. Премьер-министр заявил, что его правительство способно "обратить вспять десятилетие упадка" при консерваторах.
"Придерживая выбранного курса, мы победим упадок и разлад", - заключил он.
В ноябре 2025 года рейтинг Стармера побил очередной антирекорд. Одобряли деятельность Стармера только 19% британцев, доля не одобряющих Стармера респондентов увеличилась до 73%. В конце сентября опрос компании Ipsos показал, что Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории.
В конце ноября газета Times со ссылкой на источники сообщила, что группа депутатов и министров из партии лейбористов готовит почву для попытки смещения Кира Стармера с поста премьера и его замены нынешним министром здравоохранения Уэсом Стритингом после местных выборов в мае, на которых лейбористы, как ожидается, потерпят поражение.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Опрос показал, сколько британцев считают, что Стармера сместят в 2026 году
23 декабря 2025, 16:12
 
