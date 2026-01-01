Стармер заявил, что разочарован темпами перемен в Британии

ЛОНДОН, 1 янв - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер в новогоднем обращении к нации признал, что разочарован темпом перемен в стране, и пообещал, что они наконец наступят в 2026 году.

"В Британии непростая жизнь наступила уже давно. Многим по-прежнему живется труднее, чем хотелось бы. Вы мечтаете о том, что чтобы было немного больше денег в карманах, чтобы можно было сходить в ресторан, слетать в отпуск... Я разделяю разочарование по поводу темпов перемен. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, создавались десятилетиями, и перемены не наступают в одночасье", - сказал премьер в обращении, которое распространила его канцелярия.

Стармер пообещал, что в 2026 году все изменится, и многие граждане наконец увидят перемены к лучшему: коммунальные счета снизятся, качество здравоохранения улучшится, штат полицейских увеличится. Он отметил, что правительство заморозило цены на железнодорожные билеты и лекарства, а также топливный сбор. Премьер-министр заявил, что его правительство способно "обратить вспять десятилетие упадка" при консерваторах.

"Придерживая выбранного курса, мы победим упадок и разлад", - заключил он.

В ноябре 2025 года рейтинг Стармера побил очередной антирекорд. Одобряли деятельность Стармера только 19% британцев, доля не одобряющих Стармера респондентов увеличилась до 73%. В конце сентября опрос компании Ipsos показал, что Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории.