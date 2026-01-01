https://ria.ru/20260101/bpla-2065966379.html
ПВО сбила украинские дроны над семью российскими регионами
Украинские беспилотники в четверг были сбиты над Белгородской, Курской, Липецкой, Ростовской областями, Крымом, Татарстаном, Кубанью и Азовским морем, сообщает... РИА Новости, 01.01.2026
