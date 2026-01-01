Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила украинские дроны над семью российскими регионами - РИА Новости, 01.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 01.01.2026 (обновлено: 17:14 01.01.2026)
ПВО сбила украинские дроны над семью российскими регионами
Украинские беспилотники в четверг были сбиты над Белгородской, Курской, Липецкой, Ростовской областями, Крымом, Татарстаном, Кубанью и Азовским морем, сообщает... РИА Новости, 01.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Украинские беспилотники в четверг были сбиты над Белгородской, Курской, Липецкой, Ростовской областями, Крымом, Татарстаном, Кубанью и Азовским морем, сообщает Минобороны РФ.
ПВО с 8.00 до 16.00 мск сбила 58 украинских беспилотников.
"Двадцать четыре БПЛА – над территорией Белгородской области, 13 БПЛА – над территорией Республики Крым, 10 БПЛА – над акваторией Азовского моря, пять БПЛА – над территорией Республики Татарстан, три БПЛА – над территорией Краснодарского края, один БПЛА – над территорией Курской области, один БПЛА – над территорией Липецкой области и один БПЛА – над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
