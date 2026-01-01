В "Движении первых" назвали атаку БПЛА в Хорлах бесчеловечным актом

"Атака беспилотников на мирных людей, отмечающих всеобщий праздник - подлый и бесчеловечный акт, раскрывающий суть преступного режима противника", - написал Орлов в своем Telegram-канале.

Глава движения выразил соболезнования всем родным и близким погибших, а также передал слова поддержки и скорейшего выздоровления всем пострадавшим.