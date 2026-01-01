Рейтинг@Mail.ru
В "Движении первых" назвали атаку БПЛА в Хорлах бесчеловечным актом - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/bpla-2065961902.html
В "Движении первых" назвали атаку БПЛА в Хорлах бесчеловечным актом
В "Движении первых" назвали атаку БПЛА в Хорлах бесчеловечным актом - РИА Новости, 01.01.2026
В "Движении первых" назвали атаку БПЛА в Хорлах бесчеловечным актом
Атака беспилотников украинских войск на мирных людей в Херсонской области стала подлым и бесчеловечным актом киевского режима, заявил председатель правления... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T16:07:00+03:00
2026-01-01T16:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
черное море
россия
владимир сальдо
светлана петренко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065960309_0:237:868:725_1920x0_80_0_0_bd8ab3401c59b81a575a809dc848aeb3.jpg
https://ria.ru/20260101/vsu-2065961075.html
херсонская область
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065960309_0:156:868:806_1920x0_80_0_0_462007e73a289548a980c93d7cea29b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , черное море, россия, владимир сальдо, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по хорлам в херсонской области
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Черное море, Россия, Владимир Сальдо, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
В "Движении первых" назвали атаку БПЛА в Хорлах бесчеловечным актом

Орлов назвал атаку дронов ВСУ на Херсонскую область бесчеловечным актом

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Атака беспилотников украинских войск на мирных людей в Херсонской области стала подлым и бесчеловечным актом киевского режима, заявил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год, - кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
"Атака беспилотников на мирных людей, отмечающих всеобщий праздник - подлый и бесчеловечный акт, раскрывающий суть преступного режима противника", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
Глава движения выразил соболезнования всем родным и близким погибших, а также передал слова поддержки и скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Сальдо допустил, что ВСУ атаковали кафе в Хорлах для срыва переговоров
Вчера, 16:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьЧерное мореРоссияВладимир СальдоСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала