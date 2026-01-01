https://ria.ru/20260101/bpla-2065961902.html
В "Движении первых" назвали атаку БПЛА в Хорлах бесчеловечным актом
В "Движении первых" назвали атаку БПЛА в Хорлах бесчеловечным актом - РИА Новости, 01.01.2026
В "Движении первых" назвали атаку БПЛА в Хорлах бесчеловечным актом
Атака беспилотников украинских войск на мирных людей в Херсонской области стала подлым и бесчеловечным актом киевского режима, заявил председатель правления... РИА Новости, 01.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
черное море
россия
владимир сальдо
светлана петренко
вооруженные силы украины
херсонская область
черное море
россия
владимир сальдо, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по хорлам в херсонской области
Владимир Сальдо, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
В "Движении первых" назвали атаку БПЛА в Хорлах бесчеловечным актом
Орлов назвал атаку дронов ВСУ на Херсонскую область бесчеловечным актом