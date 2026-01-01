https://ria.ru/20260101/bpla-2065959569.html
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.01.2026
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА