https://ria.ru/20260101/bpla-2065954619.html
Минобороны рассказало о цели атаки БПЛА на резиденцию Путина
Минобороны рассказало о цели атаки БПЛА на резиденцию Путина - РИА Новости, 01.01.2026
Минобороны рассказало о цели атаки БПЛА на резиденцию Путина
Расшифровка полётного задания одного из дронов, запущенного Украиной ночью 29 декабря, показала, что конечной целью был объект в резиденции президента РФ... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T15:06:00+03:00
2026-01-01T15:06:00+03:00
2026-01-01T15:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065832626_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_261de8df172b8b7ca07d36bb950e3119.jpg
https://ria.ru/20260101/ssha-2065953433.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065832626_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4069ddb16b239eccac8967b867779c77.jpg
Кадры отражения атаки украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области
Кадры отражения атаки украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области.
2026-01-01T15:06
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Происшествия
Минобороны рассказало о цели атаки БПЛА на резиденцию Путина
МО РФ: целью атаки ВСУ в Новгородской области был объект в резиденции Путина