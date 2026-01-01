Мирошник прокомментировал атаку БПЛА в Херсонской области

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя атаку ВСУ по кафе в Херсонской области, в результате которой погибло не менее 20 человек, отметил, что этот бесчеловечный акт должен получить самую жесткую правовую и политическую оценку всех стран, для которых само понятие норм международного гуманитарного права все еще остается не пустым звуком.
В четверг утром губернатор Владимир Сальдо сообщил об атаке трех БПЛА по кафе и гостинице в Херсонской области, в результате которой, по предварительным данным, погибли более 20 человек, не менее 50 пострадали. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, по словам Сальдо, ВСУ целенаправленно сожгли людей. Пожар потушен, врачи борются за жизни пострадавших. СК завел дело о теракте.
"Этот бесчеловечный акт должен получить самую жесткую правовую и политическую оценку всех стран, для которых само понятие норм международного гуманитарного права все еще остается не пустым звуком", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он добавил, что этот вопрос будет поднят российскими дипломатами на всех ключевых международных площадках.