Власти рассказали о состоянии пострадавших от БПЛА в Херсонской области
Власти рассказали о состоянии пострадавших от БПЛА в Херсонской области - РИА Новости, 01.01.2026
Власти рассказали о состоянии пострадавших от БПЛА в Херсонской области
Шестеро пострадавших, в том числе дети, находятся в тяжелом состоянии после ночного удара ВСУ в Херсонской области, сообщил журналистам помощник министра... РИА Новости, 01.01.2026
херсонская область
россия
Власти рассказали о состоянии пострадавших от БПЛА в Херсонской области
Шестеро пострадавших от БПЛА в Херсонской области находятся в тяжелом состоянии