Власти рассказали о состоянии пострадавших от БПЛА в Херсонской области

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Шестеро пострадавших, в том числе дети, находятся в тяжелом состоянии после ночного удара ВСУ в Херсонской области, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.