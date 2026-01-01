https://ria.ru/20260101/bpla-2065918718.html
Тринадцать пострадавших от БПЛА в Херсонской области находятся в больницах
В больницах Херсонской области и республики Крым находятся 13 пострадавших при ночном ударе ВСУ, среди них двое детей, сообщил журналистам помощник министра... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T10:49:00+03:00
херсонская область , республика крым, россия, алексей кузнецов, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
