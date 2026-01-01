Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области БПЛА атаковали кафе и гостиницу, есть погибшие - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 01.01.2026 (обновлено: 11:01 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/bpla-2065912305.html
В Херсонской области БПЛА атаковали кафе и гостиницу, есть погибшие
В Херсонской области БПЛА атаковали кафе и гостиницу, есть погибшие - РИА Новости, 01.01.2026
В Херсонской области БПЛА атаковали кафе и гостиницу, есть погибшие
Более 20 человек погибли в новогоднюю ночь при атаке дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T08:27:00+03:00
2026-01-01T11:01:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
черное море
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
https://ria.ru/20260101/bpla-2065914711.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, черное море, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Черное море, Происшествия
В Херсонской области БПЛА атаковали кафе и гостиницу, есть погибшие

В Херсонской области три БПЛА ударили по гостинице, погибли 24 человека

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Более 20 человек погибли в новогоднюю ночь при атаке дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Цифры уточняются. Многие сгорели заживо. Погиб ребенок", — написал он в Telegram-канале.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
СК возбудил уголовное дело после атаки БПЛА в Херсонской области
09:28
По словам Сальдо, киевский режим целенаправленно сжег людей: один из БПЛА был с зажигательной смесью.
"Это преступление — один ряд с одесским Домом профсоюзов. <...> Особый цинизм в том, что удар был нанесен после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов", — подчеркнул глава региона.
Уточняется, что пожар ликвидировали только под утро. Сейчас медики пытаются спасти пострадавших, добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Херсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныЧерное мореПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала