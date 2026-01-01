https://ria.ru/20260101/bpla-2065912305.html
В Херсонской области БПЛА атаковали кафе и гостиницу, есть погибшие
В Херсонской области БПЛА атаковали кафе и гостиницу, есть погибшие - РИА Новости, 01.01.2026
В Херсонской области БПЛА атаковали кафе и гостиницу, есть погибшие
Более 20 человек погибли в новогоднюю ночь при атаке дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T08:27:00+03:00
2026-01-01T08:27:00+03:00
2026-01-01T11:01:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
черное море
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
https://ria.ru/20260101/bpla-2065914711.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, черное море, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Черное море, Происшествия
В Херсонской области БПЛА атаковали кафе и гостиницу, есть погибшие
В Херсонской области три БПЛА ударили по гостинице, погибли 24 человека