На всей территории Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 01.01.2026
На всей территории Курской области объявили опасность атаки БПЛА
На всей территории Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.01.2026
На всей территории Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперштабе регионального правительства. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T13:13:00+03:00
2026-01-01T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
курская область
безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область
На всей территории Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявили на всей территории Курской области

© Fotolia / SergeyБеспилотник
Беспилотник
© Fotolia / Sergey
Беспилотник. Архивное фото
КУРСК, 1 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперштабе регионального правительства.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
Версия 2023.1 Beta
