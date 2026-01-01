https://ria.ru/20260101/bpl-2065941794.html
На всей территории Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперштабе регионального правительства. РИА Новости, 01.01.2026
курская область
