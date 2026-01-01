https://ria.ru/20260101/bpl-2065912460.html
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.01.2026
безопасность
ивановская область
На территории Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА