Суд отказался отправить под домашний арест прооперированного Болсонару

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Верховный суд Бразилии отказался отправлять под домашний арест осужденного бывшего лидера страны Жаира Болсонару, которого ранее госпитализировали для операции, передает телеканал CNN Brasil

Ранее новостной портал G1 сообщал, что бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару , осужденного более чем на 27 лет по делу о попытке госпереворота, прооперировали. Провести хирургическую операцию Болсонару, находящемуся в тюрьме, 20 декабря разрешил суд. Обследование показало, что у экс-президента двусторонняя паховая грыжа, ему необходимо хирургическое вмешательство.

Телеканал напоминает, что защита Болсонару подала запрос в специальную целевую группу суда 31 декабря 2025 года и сослалась на необходимость предоставления домашнего ареста до выписки бывшего президента из больницы. Отмечается, что политика должны были выписать из больницы в четверг утром.

« "Судья верховного суда Алешандри ди Мораис в четверг... отклонил ходатайство защиты бывшего президента Жаира Болсонару о предоставлении ему домашнего ареста по гуманитарным соображениям", - отмечает телеканал.

CNN Brasil добавляет со ссылкой на заявление Мораиса, что адвокаты Болсонару не представили никаких новых фактов, которые могли бы оправдать домашний арест. По данным телеканала, Мораис также отмечает, что все медицинские процедуры, указанные защитой, могут быть исполнены в полиции, так как врачи имеют круглосуточный свободный доступ к политику.

Болсонару перенес уже несколько операций после полученного в сентябре 2018 года ножевого ранения.