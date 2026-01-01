Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался отправить под домашний арест прооперированного Болсонару - РИА Новости, 01.01.2026
17:24 01.01.2026
Суд отказался отправить под домашний арест прооперированного Болсонару
Суд отказался отправить под домашний арест прооперированного Болсонару - РИА Новости, 01.01.2026
Суд отказался отправить под домашний арест прооперированного Болсонару
Верховный суд Бразилии отказался отправлять под домашний арест осужденного бывшего лидера страны Жаира Болсонару, которого ранее госпитализировали для операции, РИА Новости, 01.01.2026
2026
Суд отказался отправить под домашний арест прооперированного Болсонару

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Верховный суд Бразилии отказался отправлять под домашний арест осужденного бывшего лидера страны Жаира Болсонару, которого ранее госпитализировали для операции, передает телеканал CNN Brasil.
Ранее новостной портал G1 сообщал, что бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, осужденного более чем на 27 лет по делу о попытке госпереворота, прооперировали. Провести хирургическую операцию Болсонару, находящемуся в тюрьме, 20 декабря разрешил суд. Обследование показало, что у экс-президента двусторонняя паховая грыжа, ему необходимо хирургическое вмешательство.
Телеканал напоминает, что защита Болсонару подала запрос в специальную целевую группу суда 31 декабря 2025 года и сослалась на необходимость предоставления домашнего ареста до выписки бывшего президента из больницы. Отмечается, что политика должны были выписать из больницы в четверг утром.
«
"Судья верховного суда Алешандри ди Мораис в четверг... отклонил ходатайство защиты бывшего президента Жаира Болсонару о предоставлении ему домашнего ареста по гуманитарным соображениям", - отмечает телеканал.
CNN Brasil добавляет со ссылкой на заявление Мораиса, что адвокаты Болсонару не представили никаких новых фактов, которые могли бы оправдать домашний арест. По данным телеканала, Мораис также отмечает, что все медицинские процедуры, указанные защитой, могут быть исполнены в полиции, так как врачи имеют круглосуточный свободный доступ к политику.
Болсонару перенес уже несколько операций после полученного в сентябре 2018 года ножевого ранения.
Верховный суд Бразилии 12 сентября этого года признал 70-летнего Болсонару виновным в заговоре с целью совершения государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала