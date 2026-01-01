Рейтинг@Mail.ru
01:52 01.01.2026
Болгария официально присоединилась к еврозоне
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты евро . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Болгария официально ввела евро в качестве национальной валюты с фиксированным курсом обмена болгарского лева 1,95583 за один евро с 1 января, став 21-й страной еврозоны.
Совет Европейского союза 8 июля официально одобрил присоединение Болгарии к зоне евро с 1 января 2026 года и установил курс конвертации болгарского лева на уровне 1,95583 за один евро.
Флаги Болгарии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Болгарии прокомментировали планы по созданию новой военной базы НАТО
23 ноября 2025, 08:14
Болгария вступила в Евросоюз 1 января 2007 года и теперь стала 21-й страной еврозоны.
В Болгарии велась широкая общественная дискуссия по вопросу присоединения к зоне евро. В Софии и других крупных городах противники отказа от национальной валюты выходили на массовые митинги.
В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в конституционный суд с требованием аннулировать отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону. Конституционный суд 18 ноября признал незаконным решение спикера Народного собрания Болгарии отвергнуть запрос на проведение общенационального референдума по вступлению страны в еврозону, однако это решение ничего не поменяло.
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Болгарин посетил ПМЭФ и сделал шокирующее заявление о ЕС
21 июня 2025, 16:31
 
