В России ужесточаются требования для госаккредитации IT-компаний
В России ужесточаются требования для госаккредитации IT-компаний
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Порядок государственной аккредитации IT-компаний в России с 1 января меняется - теперь для ее получения необходимо заключать не менее одного соглашения о содействии и реализации образовательных программ в области IT-технологий, в силу вступили изменения к соответствующему постановлению правительства.
Такие соглашения должны заключать компании, которые пользовались господдержкой в прошлом году, с выручкой не менее 1 миллиарда рублей, а также с численностью сотрудников не менее 100 человек. Организация должна направлять на менее 3% средств от той суммы, которая была сэкономлена за счет применения пониженных тарифов страховых взносов и пониженной ставки по налогу на прибыль.
Согласно документу, соглашения можно заключать как с частной образовательной организацией, так и государственной. Предметом соглашения должна быть организация мероприятий, направленных на повышение уровня знаний детей в области информационных технологий.
В 2025 году около 20 тысяч IT-компаний подтвердили свою аккредитацию, которая дает право на льготы - IT-ипотеку, отсрочку от срочной службы для сотрудников, налоговые преференции. Подтверждать статус IT-организаций необходимо ежегодно - заявление необходимо подавать через личный кабинет на "Госуслугах".