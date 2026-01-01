Рейтинг@Mail.ru
В России ужесточаются требования для госаккредитации IT-компаний - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/biznes-2065966591.html
В России ужесточаются требования для госаккредитации IT-компаний
В России ужесточаются требования для госаккредитации IT-компаний - РИА Новости, 01.01.2026
В России ужесточаются требования для госаккредитации IT-компаний
Порядок государственной аккредитации IT-компаний в России с 1 января меняется - теперь для ее получения необходимо заключать не менее одного соглашения о... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T16:38:00+03:00
2026-01-01T16:38:00+03:00
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:336:2762:1890_1920x0_80_0_0_a78d0c6f71f0b656fe30c03a4a5bc7c9.jpg
https://ria.ru/20251220/klimenko-2063452982.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3c8549a0f11dfdfc8ef88cb42231046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия
Технологии, Россия
В России ужесточаются требования для госаккредитации IT-компаний

Для получения госаккредитации IT-компаниям необходимо вкладываться образование

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Порядок государственной аккредитации IT-компаний в России с 1 января меняется - теперь для ее получения необходимо заключать не менее одного соглашения о содействии и реализации образовательных программ в области IT-технологий, в силу вступили изменения к соответствующему постановлению правительства.
Такие соглашения должны заключать компании, которые пользовались господдержкой в прошлом году, с выручкой не менее 1 миллиарда рублей, а также с численностью сотрудников не менее 100 человек. Организация должна направлять на менее 3% средств от той суммы, которая была сэкономлена за счет применения пониженных тарифов страховых взносов и пониженной ставки по налогу на прибыль.
Согласно документу, соглашения можно заключать как с частной образовательной организацией, так и государственной. Предметом соглашения должна быть организация мероприятий, направленных на повышение уровня знаний детей в области информационных технологий.
В 2025 году около 20 тысяч IT-компаний подтвердили свою аккредитацию, которая дает право на льготы - IT-ипотеку, отсрочку от срочной службы для сотрудников, налоговые преференции. Подтверждать статус IT-организаций необходимо ежегодно - заявление необходимо подавать через личный кабинет на "Госуслугах".
Герман Клименко - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Экс-советник Путина объяснил отставание России в IT-сфере ошибками СССР
20 декабря 2025, 00:31
 
ТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала