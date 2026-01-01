https://ria.ru/20260101/bespilotniki-2066003036.html
ПВО уничтожила еще четыре беспилотника, летевших на Москву
ПВО уничтожила еще четыре беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 01.01.2026
ПВО уничтожила еще четыре беспилотника, летевших на Москву
Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.01.2026
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
вооруженные силы украины
украина
безопасность
ПВО уничтожила еще четыре беспилотника, летевших на Москву
Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО еще 4 летевших на Москву беспилотников