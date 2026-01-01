https://ria.ru/20260101/bespilotniki-2066002419.html
ПВО сбила более 200 дронов ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила более 200 дронов ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 02.01.2026
ПВО сбила более 200 дронов ВСУ над российскими регионами
ВС России сбили 201 украинский беспилотник над несколькими областями и Азовским морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-01T23:45:00+03:00
2026-01-01T23:45:00+03:00
2026-01-02T00:00:00+03:00
Новости
ru-RU
безопасность, азовское море, белгородская область, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, брянская область, московская область (подмосковье), ростовская область, калужская область, тульская область, курская область, рязанская область, воронежская область, республика крым, орловская область, липецкая область, россия
ПВО сбила более 200 дронов ВСУ над российскими регионами
ПВО за семь часов сбила над несколькими областями и Азовским морем 201 дрон ВСУ