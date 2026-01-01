Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила более 200 дронов ВСУ над российскими регионами
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:45 01.01.2026 (обновлено: 00:00 02.01.2026)
ПВО сбила более 200 дронов ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила более 200 дронов ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 02.01.2026
ПВО сбила более 200 дронов ВСУ над российскими регионами
ВС России сбили 201 украинский беспилотник над несколькими областями и Азовским морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.01.2026
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Азовское море, Белгородская область, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Брянская область, Московская область (Подмосковье), Ростовская область, Калужская область, Тульская область, Курская область, Рязанская область, Воронежская область, Республика Крым, Орловская область, Липецкая область, Россия
ПВО сбила более 200 дронов ВСУ над российскими регионами

ПВО за семь часов сбила над несколькими областями и Азовским морем 201 дрон ВСУ

Работа российских средств ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. ВС России сбили 201 украинский беспилотник над несколькими областями и Азовским морем, сообщили в Минобороны.
"С 16.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 201 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — рассказали там.

В их числе:
  • 51 БПЛА – в небе над Белгородской областью;
  • 36 дронов – над территорией Брянской области;
  • 24 беспилотников – над Московским регионом, в том числе 21, летевший на Москву;
  • 16 – над Ростовской областью;
  • 15 – над Калужской;
  • 14 – над Тульской;
  • 12 – над Курской;
  • десять – над Рязанской;
  • по шесть – над Воронежской областью и Крымом;
  • пять – над Орловской областью;
  • четыре – над Липецкой;
  • два – над акваторией Азовского моря.
Украинские войска ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
 
