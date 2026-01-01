https://ria.ru/20260101/bespilotniki-2066001615.html
Над Тульской областью сбили 14 украинских беспилотников
Над Тульской областью сбили 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 01.01.2026
Над Тульской областью сбили 14 украинских беспилотников
ПВО уничтожили 14 беспилотников над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T23:33:00+03:00
2026-01-01T23:33:00+03:00
2026-01-01T23:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Над Тульской областью сбили 14 украинских беспилотников
Миляев: ПВО уничтожили 14 беспилотников над Тульской областью, пострадавших нет