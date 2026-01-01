Рейтинг@Mail.ru
Над Тульской областью сбили 14 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:33 01.01.2026
Над Тульской областью сбили 14 украинских беспилотников
ПВО уничтожили 14 беспилотников над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 01.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
тульская область
украина
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. ПВО уничтожили 14 беспилотников над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Подразделения ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожили 14 украинских беспилотников. Пострадавших нет", - написал Миляев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что, по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Также, по словам губернатора, в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
Специальная военная операция на Украине
 
 
