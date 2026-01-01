https://ria.ru/20260101/bespilotniki-2065989579.html
Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву
Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву
Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву
Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T20:26:00+03:00
2026-01-01T20:26:00+03:00
2026-01-01T20:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
беспилотники
вооруженные силы украины
украина
москва, сергей собянин, беспилотники, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Беспилотники, Вооруженные силы Украины, Украина
Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву
Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников, летевших на Москву