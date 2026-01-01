https://ria.ru/20260101/bespilotniki-2065987868.html
Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 01.01.2026
Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву
Атака трех беспилотников отражена силами ПВО Минобороны России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.01.2026
Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву
Собянин: силами ПВО Минобороны отражена атака трех дронов, летевших на Москву