https://ria.ru/20260101/bespilotniki-2065987392.html
Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву
Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 01.01.2026
Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву
Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T20:09:00+03:00
2026-01-01T20:09:00+03:00
2026-01-01T20:09:00+03:00
москва
сергей собянин
беспилотники
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_f72d941eec954648dfb04e4b6f049f7c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d80361e58af11f96582e94deb7c4f400.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, беспилотники, вооруженные силы украины, украина
Москва, Сергей Собянин, Беспилотники, Вооруженные силы Украины, Украина
Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву
Собянин заявил, что еще 4 летевших на Москву БПЛА сбиты силами ПВО Минобороны