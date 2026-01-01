https://ria.ru/20260101/bespilotniki-2065984893.html
Отражена атака трех летевших на Москву беспилотников
Отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 01.01.2026
