Над российскими регионами сбили 58 украинских беспилотников
Над российскими регионами сбили 58 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 16.00 мск в четверг сбили 58 украинских беспилотников над семью регионами и Азовским морем, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T16:25:00+03:00
2026-01-01T16:25:00+03:00
2026-01-01T16:29:00+03:00
РИА Новости
2026
МО: силы ПВО за восемь часов уничтожили над Россией 58 украинских беспилотников