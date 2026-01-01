Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами сбили 58 украинских беспилотников - РИА Новости, 01.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 01.01.2026 (обновлено: 16:29 01.01.2026)
Над российскими регионами сбили 58 украинских беспилотников
Над российскими регионами сбили 58 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 16.00 мск в четверг сбили 58 украинских беспилотников над семью регионами и Азовским морем, сообщает Минобороны РФ.
Над российскими регионами сбили 58 украинских беспилотников

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 16.00 мск в четверг сбили 58 украинских беспилотников над семью регионами и Азовским морем, сообщает Минобороны РФ.
"Первого января т.г. в период с 8.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 24 из них были уничтожены над Белгородской областью, 13 над Крымом, 10 над акваторией Азовского моря. Пять дронов сбиты над Татарстаном, три над Краснодарским краем, по одному над Курской, Липецкой и Ростовской областями.
Специальная военная операция на Украине
 
 
