В новогоднюю ночь в Берлине задержали около 400 человек
14:45 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/berlin-2065951024.html
В новогоднюю ночь в Берлине задержали около 400 человек
в мире
берлин (город)
германия
гамбург (город)
В новогоднюю ночь в Берлине задержали около 400 человек

В новогоднюю ночь в Берлине задержали 400 человек, атаковавших полицию петардами

© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Офицер полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 1 янв - РИА Новости. Около 400 человек задержала полиция в новогоднюю ночь в Берлине, более 20 сотрудников правоохранительных органов пострадали от петард, сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на полицию.
В Берлине в результате нападений с применением петард в прошлую новогоднюю ночь пострадали более 40 сотрудников полиции. В этом году в ночь на 1 января полиция Берлина задействовала 4,3 тысячи сотрудников, в том числе для предотвращения инцидентов с пиротехникой.
Машина скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В Германии два подростка погибли из-за самодельных фейерверков
11:29
«
"В новогоднюю ночь произошло множество нападений на сотрудников правоохранительных органов. В Берлине были временно задержаны... около 400 человек. По меньшей мере, 24 сотрудника полиции получили травмы", - говорится в публикации.
Газета отмечает, что неизвестные атаковали полицейских фейерверками и петардами. Несмотря на это, в полиции заявили, что новогодняя ночь в Берлине прошла относительно спокойно.
"Таких серьезных инцидентов и материального ущерба, как в прошлом году, на этот раз не было", - приводит Tagesspiegel слова пресс-секретаря полиции Берлина Флориана Ната.
Немецкие полицейские также подверглись нападениям в новогоднюю ночь и в других городах Германии. По информации агентства DPA, в Гамбурге травмы получили как минимум десять полицейских, а в Лейпциге неизвестные забросали стражей порядка стеклянными бутылками.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
СМИ: в Германии из пиротехники обстреляли военно-транспортный самолет
1 октября 2025, 00:07
 
В миреБерлин (город)ГерманияГамбург (город)
 
 
