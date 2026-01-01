В новогоднюю ночь в Берлине задержали около 400 человек

"В новогоднюю ночь произошло множество нападений на сотрудников правоохранительных органов. В Берлине были временно задержаны... около 400 человек. По меньшей мере, 24 сотрудника полиции получили травмы", - говорится в публикации.

Газета отмечает, что неизвестные атаковали полицейских фейерверками и петардами. Несмотря на это, в полиции заявили, что новогодняя ночь в Берлине прошла относительно спокойно.

"Таких серьезных инцидентов и материального ущерба, как в прошлом году, на этот раз не было", - приводит Tagesspiegel слова пресс-секретаря полиции Берлина Флориана Ната.