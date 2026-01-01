В новогоднюю ночь в Берлине задержали около 400 человек

БЕРЛИН, 1 янв - РИА Новости. Около 400 человек задержала полиция в новогоднюю ночь в Берлине, более 20 сотрудников правоохранительных органов пострадали от петард, сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на полицию.
В Берлине в результате нападений с применением петард в прошлую новогоднюю ночь пострадали более 40 сотрудников полиции. В этом году в ночь на 1 января полиция Берлина задействовала 4,3 тысячи сотрудников, в том числе для предотвращения инцидентов с пиротехникой.
"В новогоднюю ночь произошло множество нападений на сотрудников правоохранительных органов. В Берлине были временно задержаны... около 400 человек. По меньшей мере, 24 сотрудника полиции получили травмы", - говорится в публикации.
Газета отмечает, что неизвестные атаковали полицейских фейерверками и петардами. Несмотря на это, в полиции заявили, что новогодняя ночь в Берлине прошла относительно спокойно.
"Таких серьезных инцидентов и материального ущерба, как в прошлом году, на этот раз не было", - приводит Tagesspiegel слова пресс-секретаря полиции Берлина Флориана Ната.
