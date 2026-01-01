Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Бельгии признал, что банды устроили хаос в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2026
17:26 01.01.2026
Глава МВД Бельгии признал, что банды устроили хаос в новогоднюю ночь
Глава МВД Бельгии Бернар Кантен признал, что банды устроили хаос в Брюсселе в новогоднюю ночь и напали на полицию. РИА Новости, 01.01.2026
в мире, брюссель, бельгия, тео франкен, le soir
В мире, Брюссель, Бельгия, Тео Франкен, Le Soir
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Глава МВД Бельгии Бернар Кантен признал, что банды устроили хаос в Брюсселе в новогоднюю ночь и напали на полицию.
"Вандалы, которые сеяли хаос или нападали на тех, кто нас защищает, должны быть строго наказаны. Их место - дома, под домашним арестом, а не на наших улицах, где они портят праздник", - написал он в соцсети X.
Газета Le Soir, ссылаясь на данные полиции и пожарной службы, сообщает, что группы злоумышленников на протяжении всей ночи поджигали автомобили и городское имущество, обстреливали службы экстренной помощи фейерверками и повреждали оборудование. В общей сложности в этих столкновениях были ранены трое полицейских, более 70 человек задержаны.
Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен 11 октября заявил, что ситуация в области безопасности в Брюсселе, как политическая, так и социальная, стала драматичной. В середине декабря он сообщил, что бельгийские военнослужащие будут развернуты на улицах Брюсселя для совместного патрулирования с полицией на железнодорожной сети и для охраны синагог.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Брюссель перестал быть бельгийским городом, заявил Маск
26 декабря 2025, 08:54
 
В миреБрюссельБельгияТео ФранкенLe Soir
 
 
