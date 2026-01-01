https://ria.ru/20260101/belgiya-2065971251.html
Глава МВД Бельгии признал, что банды устроили хаос в новогоднюю ночь
брюссель
бельгия
БРЮССЕЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Глава МВД Бельгии Бернар Кантен признал, что банды устроили хаос в Брюсселе в новогоднюю ночь и напали на полицию.
"Вандалы, которые сеяли хаос или нападали на тех, кто нас защищает, должны быть строго наказаны. Их место - дома, под домашним арестом, а не на наших улицах, где они портят праздник", - написал он в соцсети X.
Газета Le Soir
, ссылаясь на данные полиции и пожарной службы, сообщает, что группы злоумышленников на протяжении всей ночи поджигали автомобили и городское имущество, обстреливали службы экстренной помощи фейерверками и повреждали оборудование. В общей сложности в этих столкновениях были ранены трое полицейских, более 70 человек задержаны.
Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен
11 октября заявил, что ситуация в области безопасности в Брюсселе
, как политическая, так и социальная, стала драматичной. В середине декабря он сообщил, что бельгийские военнослужащие будут развернуты на улицах Брюсселя для совместного патрулирования с полицией на железнодорожной сети и для охраны синагог.