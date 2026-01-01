Глава МВД Бельгии признал, что банды устроили хаос в новогоднюю ночь

БРЮССЕЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Глава МВД Бельгии Бернар Кантен признал, что банды устроили хаос в Брюсселе в новогоднюю ночь и напали на полицию.

"Вандалы, которые сеяли хаос или нападали на тех, кто нас защищает, должны быть строго наказаны. Их место - дома, под домашним арестом, а не на наших улицах, где они портят праздник", - написал он в соцсети X.