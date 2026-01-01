Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по Хорлам поражает своим цинизмом, заявил Балицкий
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 01.01.2026
Удар ВСУ по Хорлам поражает своим цинизмом, заявил Балицкий
Удар ВСУ по херсонским Хорлам поражает своим цинизмом и хладнокровием, Запорожская область готова оказать всю возможную помощь, заявил губернатор Запорожской... РИА Новости, 01.01.2026
Удар ВСУ по Хорлам поражает своим цинизмом, заявил Балицкий

Балицкий: удар ВСУ по херсонским Хорлам поражает своим цинизмом и хладнокровием

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Удар ВСУ по херсонским Хорлам поражает своим цинизмом и хладнокровием, Запорожская область готова оказать всю возможную помощь, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Страшная трагедия произошла в новогоднюю ночь в Херсонской области. Преступление киевских нацистов поражает своим цинизмом и хладнокровием – ударные беспилотники с зажигательной смесью были направлены на гражданский объект, где находились женщины, дети", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В Крыму госпитализировали четырех человек после атаки в Хорлах
12:08
По его словам, Запорожская область готова оказать всю возможную помощь.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
Командный пункт ПВО - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В Хорлах продолжают летать украинские дроны-разведчики
11:36
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьХерсонская областьЧерное мореЕвгений БалицкийВладимир СальдоСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
