Удар ВСУ по Хорлам поражает своим цинизмом, заявил Балицкий
Удар ВСУ по Хорлам поражает своим цинизмом, заявил Балицкий - РИА Новости, 01.01.2026
Удар ВСУ по Хорлам поражает своим цинизмом, заявил Балицкий
Удар ВСУ по херсонским Хорлам поражает своим цинизмом и хладнокровием, Запорожская область готова оказать всю возможную помощь, заявил губернатор Запорожской... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
черное море
евгений балицкий
владимир сальдо
светлана петренко
вооруженные силы украины
РИА Новости
2026
Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
