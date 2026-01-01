Бывший украинский премьер назвал атаку на резиденцию Путина запланированной

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Атака Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина была запланированной, она вписывается в избранную западными кураторами Владимира Зеленского стратегию по срыву и затягиванию переговоров по урегулированию конфликта на Украине, считает бывший украинский премьер Николай Азаров.
"Зеленский не считает, что дроновая атака является политическим самоубийством. Не считают так и его кураторы, скорее всего. Поэтому это было запланировано... Все это готовилось заранее. И ясно, что это вписывается в ту стратегию, которую западные кураторы избрали на срыв и максимальное затягивание мирных переговоров", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря 2025 года предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.