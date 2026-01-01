Рейтинг@Mail.ru
Бывший украинский премьер назвал атаку на резиденцию Путина запланированной - РИА Новости, 01.01.2026
15:54 01.01.2026
Бывший украинский премьер назвал атаку на резиденцию Путина запланированной
Бывший украинский премьер назвал атаку на резиденцию Путина запланированной - РИА Новости, 01.01.2026
Бывший украинский премьер назвал атаку на резиденцию Путина запланированной
Атака Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина была запланированной, она вписывается в избранную западными кураторами Владимира Зеленского стратегию... РИА Новости, 01.01.2026
в мире
россия
киев
украина
владимир путин
владимир зеленский
николай азаров (политик)
россия
киев
украина
в мире, россия, киев, украина, владимир путин, владимир зеленский, николай азаров (политик)
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик)
Бывший украинский премьер назвал атаку на резиденцию Путина запланированной

Азаров: атака на резиденцию Путина вписывается в стратегию по срыву переговоров

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Атака Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина была запланированной, она вписывается в избранную западными кураторами Владимира Зеленского стратегию по срыву и затягиванию переговоров по урегулированию конфликта на Украине, считает бывший украинский премьер Николай Азаров.
"Зеленский не считает, что дроновая атака является политическим самоубийством. Не считают так и его кураторы, скорее всего. Поэтому это было запланировано... Все это готовилось заранее. И ясно, что это вписывается в ту стратегию, которую западные кураторы избрали на срыв и максимальное затягивание мирных переговоров", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря 2025 года предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Полная победа". В США сделали громкое заявление об Украине
Вчера, 15:23
 
В миреРоссияКиевУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
