При атаке дрона на автомобиль в Херсонской области погиб пятилетний ребенок

"Киевские выродки совершили еще одно кровавое преступление. В районе Тарасовки Алешкинского округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором ехала семья — дедушка, бабушка, их взрослая дочь с пятилетним сыном. Ребенок погиб, все взрослые получили множественные ранения", — написал он в Telegram-канале.

Всех пострадавших направили в больницы в Крыму. Как сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, всего в медучреждениях сейчас находятся десять человек, все с минно-взрывными травмами, их состояние стабильное. Одна из раненых беременна. Три пациента находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные — средней степени тяжести.