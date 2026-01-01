Рейтинг@Mail.ru
При атаке дрона на автомобиль в Херсонской области погиб пятилетний ребенок - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 01.01.2026 (обновлено: 21:13 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/ataka-2065964297.html
При атаке дрона на автомобиль в Херсонской области погиб пятилетний ребенок
При атаке дрона на автомобиль в Херсонской области погиб пятилетний ребенок - РИА Новости, 01.01.2026
При атаке дрона на автомобиль в Херсонской области погиб пятилетний ребенок
Пятилетний мальчик погиб при ударе украинского беспилотника по легковушке в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T16:16:00+03:00
2026-01-01T21:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
удар всу по хорлам в херсонской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
https://ria.ru/20260101/chp-2065956009.html
https://ria.ru/20260101/saldo-2065957366.html
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , вооруженные силы украины, украина, владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по хорлам в херсонской области
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина, Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
При атаке дрона на автомобиль в Херсонской области погиб пятилетний ребенок

Пятилетний мальчик погиб при ударе дрона ВСУ по легковушке в Херсонской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пятилетний мальчик погиб при ударе украинского беспилотника по легковушке в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Киевские выродки совершили еще одно кровавое преступление. В районе Тарасовки Алешкинского округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором ехала семья — дедушка, бабушка, их взрослая дочь с пятилетним сыном. Ребенок погиб, все взрослые получили множественные ранения", — написал он в Telegram-канале.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Медведев рассказал о возмездии для участников теракта в Хорлах
Вчера, 15:20
Уточняется, что пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницы.
Ранее сегодня Сальдо заявил, что в ночь на четверг ВСУ нанесли удар БПЛА по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. По предварительным данным, погибли более 24 мирных жителей, еще как минимум 29 получили ранения.
Всех пострадавших направили в больницы в Крыму. Как сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, всего в медучреждениях сейчас находятся десять человек, все с минно-взрывными травмами, их состояние стабильное. Одна из раненых беременна. Три пациента находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные — средней степени тяжести.
По словам херсонского губернатора, украинские боевики целенаправленно сожгли людей: они использовали три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Пожар ликвидировали только под утро. СК возбудил уголовное дело о теракте. Следователи устанавливают обстоятельства и всех причастных к преступлению.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Список погибших при атаке ВСУ на Хорлы опубликуют после идентификации тел
Вчера, 15:27
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВладимир СальдоСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала