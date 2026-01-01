https://ria.ru/20260101/ataka-2065964297.html
При атаке дрона на автомобиль в Херсонской области погиб пятилетний ребенок
При атаке дрона на автомобиль в Херсонской области погиб пятилетний ребенок - РИА Новости, 01.01.2026
При атаке дрона на автомобиль в Херсонской области погиб пятилетний ребенок
Пятилетний мальчик погиб при ударе украинского беспилотника по легковушке в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T16:16:00+03:00
2026-01-01T16:16:00+03:00
2026-01-01T21:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
удар всу по хорлам в херсонской области
херсонская область
украина
При атаке дрона на автомобиль в Херсонской области погиб пятилетний ребенок
Пятилетний мальчик погиб при ударе дрона ВСУ по легковушке в Херсонской области
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости.
Пятилетний мальчик погиб при ударе украинского беспилотника по легковушке в Херсонской области, сообщил
губернатор Владимир Сальдо.
"Киевские выродки совершили еще одно кровавое преступление. В районе Тарасовки Алешкинского округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором ехала семья — дедушка, бабушка, их взрослая дочь с пятилетним сыном. Ребенок погиб, все взрослые получили множественные ранения", — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницы.
Ранее сегодня Сальдо заявил, что в ночь на четверг ВСУ
нанесли удар БПЛА по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. По предварительным данным, погибли более 24 мирных жителей, еще как минимум 29 получили ранения.
Всех пострадавших направили в больницы в Крыму. Как сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, всего в медучреждениях сейчас находятся десять человек, все с минно-взрывными травмами, их состояние стабильное. Одна из раненых беременна. Три пациента находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные — средней степени тяжести.
По словам херсонского губернатора, украинские боевики целенаправленно сожгли людей: они использовали три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Пожар ликвидировали только под утро. СК
возбудил уголовное дело о теракте. Следователи устанавливают обстоятельства и всех причастных к преступлению.