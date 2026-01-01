Рейтинг@Mail.ru
Крым принимает пострадавших при атаке ВСУ на Херсонскую область - РИА Новости, 01.01.2026
10:43 01.01.2026
Крым принимает пострадавших при атаке ВСУ на Херсонскую область
Крым принимает пострадавших при атаке ВСУ на Херсонскую область
Тяжелораненые и пострадавшие от атаки ВСУ на кафе и отель в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь перевозятся в больницы полуострова, сообщили РИА Новости
херсонская область , республика крым, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Херсонская область , Республика Крым, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Крым принимает пострадавших при атаке ВСУ на Херсонскую область

Крым принимает тяжелораненых и пострадавших при атаке ВСУ на Херсонскую область

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Тяжелораненые и пострадавшие от атаки ВСУ на кафе и отель в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь перевозятся в больницы полуострова, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Три БПЛА ударили по кафе и гостинице в Херсонской области, по предварительным данным, погибли 24 человека, более 50 пострадали, сообщил ранее губернатор региона Владимир Сальдо.
"Тяжелораненые и пострадавшие после атаки в новогоднюю ночь в Херсонской области перевозятся в Крым на лечение", - сообщили в правительстве.
Состояние и количество поступивших пострадавших пока не уточняется.
Аксенов назвал удар ВСУ по Херсонской области кровавым преступлением
09:56
Херсонская областьРеспублика КрымВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала