Крым принимает пострадавших при атаке ВСУ на Херсонскую область
Крым принимает пострадавших при атаке ВСУ на Херсонскую область - РИА Новости, 01.01.2026
Крым принимает пострадавших при атаке ВСУ на Херсонскую область
Тяжелораненые и пострадавшие от атаки ВСУ на кафе и отель в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь перевозятся в больницы полуострова, сообщили РИА Новости РИА Новости, 01.01.2026
