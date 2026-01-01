Рейтинг@Mail.ru
В станице Северской в новогоднюю ночь повреждены два частных дома
Специальная военная операция на Украине
 
03:33 01.01.2026 (обновлено: 03:34 01.01.2026)
В станице Северской в новогоднюю ночь повреждены два частных дома
2026
В станице Северской в новогоднюю ночь повреждены два частных дома

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Два частных дома повреждены в новогоднюю ночь в станице Северской из-за атаки украинских БПЛА, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
"В ночь на 1 января 2026 года из-за попытки БПЛА киевского режима атаковать гражданские объекты повреждения получили два частных дома в станице Северской", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обломками посекло крыши и выбило окна. Подчеркивается, что пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
