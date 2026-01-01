https://ria.ru/20260101/ataka-2065903903.html
В станице Северской в новогоднюю ночь повреждены два частных дома
Два частных дома повреждены в новогоднюю ночь в станице Северской из-за атаки украинских БПЛА, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале оперштаба... РИА Новости, 01.01.2026
