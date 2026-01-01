https://ria.ru/20260101/ashan-2065996984.html
"Ашан" не выявил нарушений качества в салатах "Сельдь под шубой"
"Ашан" не выявил нарушений качества в салатах "Сельдь под шубой" - РИА Новости, 01.01.2026
"Ашан" не выявил нарушений качества в салатах "Сельдь под шубой"
"Ашан" не выявил нарушений качества в салатах "Сельдь под шубой"

Ритейлер "Ашан" не выявил нарушений качества в салатах "Сельдь под шубой" сторонних поставщиков после проверки документов, это же относится и к продукции...
россия
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Ритейлер "Ашан" не выявил нарушений качества в салатах "Сельдь под шубой" сторонних поставщиков после проверки документов, это же относится и к продукции собственного производства, сообщила РИА Новости пресс-служба торговой сети.
В четверг телеграмм-канал "Shot проверка" сообщил, что превышение микробов в 30 раз якобы обнаружили в салатах из "Вкусвилла
" и "Ашана
". Позже в пресс-службе ритейлера "Вкусвилл" сообщили РИА Новости, что торговая сеть не выявила нарушений качества в салате "Сельдь под шубой" собственной торговой марки.
«
"Ашан" проверил документы поставщиков салата, а также салата собственного производства, и не обнаружил нарушений. Кроме того, все позиции ассортимента, в том числе СТМ (собственные торговые марки - ред.) и кулинария, регулярно проверяются на соответствие стандартам качества", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что рост числа данных микроорганизмов может быть связан, помимо прочего, с нарушением цепочки холода на этапе транспортировки в лабораторию.