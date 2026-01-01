Анталья установила рекорд по числу принятых туристов

СТАМБУЛ, 1 янв – РИА Новости. Анталья за 2025 год приняла более 17 миллионов туристов, установив новый рекорд, больше всего иностранцев прибыли из РФ, сообщил министр туризма Мехмет Нури Эрсой.
"Мы закончили 2025 год, установив рекорд. Анталья приняла за 2025 год 17 миллионов 122 тысячи 548 гостей. По сравнению с годом ранее рост составил 1,17%", - сообщил министр в соцсети X.
Он отметил, что больше всего иностранцев прибыли из РФ, ФРГ и Великобритании.
Туристы из РФ возглавили в ноябре 2025 года список отдыхающих в Турции иностранцев, по итогам 11 месяцев россияне с небольшим отрывом опередили граждан ФРГ, следует из статистики министерства культуры и туризма Турции. Согласно статистике, за ноябрь Турцию посетили более 287 тысяч граждан РФ, а за 11 месяцев - более 6,67 миллиона. Статистика за декабрь и за весь 2025 год пока не оглашена.
