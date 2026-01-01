Рейтинг@Mail.ru
В Амстердаме выспыхнул пожар в церкви с почти 150-летней историей - РИА Новости, 01.01.2026
06:55 01.01.2026 (обновлено: 08:40 01.01.2026)
В Амстердаме выспыхнул пожар в церкви с почти 150-летней историей
В Амстердаме выспыхнул пожар в церкви с почти 150-летней историей - РИА Новости, 01.01.2026
В Амстердаме выспыхнул пожар в церкви с почти 150-летней историей
Церковь с почти 150-летней историей горит в новогоднюю ночь недалеко от исторического центра Амстердама, сообщает газета NL Times. РИА Новости, 01.01.2026
2026
Пожар в церкви в Амстердаме
Церковь со 150-летней историей горит в Амстердаме. Пользователи соцсетей делятся кадрами с пожаром, охватившим здание.
амстердам, в мире, нидерланды
Амстердам, В мире, Нидерланды
В Амстердаме выспыхнул пожар в церкви с почти 150-летней историей

В Амстердаме загорелась церковь с почти 150-летней историей

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Церковь с почти 150-летней историей горит в новогоднюю ночь недалеко от исторического центра Амстердама, сообщает газета NL Times.
Сообщается, что пожар начался вскоре после полуночи.
"Это сильный и ужасный пожар в этой монументальной церкви. Наша первоочередная задача обеспечить благополучие и безопасность домов ближайших жителей", - заявила мэр Амстердама Фемке Халсема.
В результате пожара уже рухнула башня церкви Вонделкерк. Проводилась эвакуация жителей окрестных домов. По словам представителя экстренных служб, тлеющие угли разлетаются в сторону центра города.
Церковь Вонделкерк была построена в 1872 году и служила католическим храмом более ста лет. В последнее время это помещение использовалось для проведения торжественных мероприятий.
Церковь построена известным архитектором Питером Кёйперсом, также известным по проектам Рейксмузеума и Центрального вокзала Амстердама. Она расположена на краю Вонделпарка - крупнейшего городского парка Амстердама.
Амстердам
 
 
