В Амстердаме выспыхнул пожар в церкви с почти 150-летней историей

Церковь с почти 150-летней историей горит в новогоднюю ночь недалеко от исторического центра Амстердама, сообщает газета NL Times.
В Амстердаме загорелась церковь с почти 150-летней историей
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости.
Церковь с почти 150-летней историей горит в новогоднюю ночь недалеко от исторического центра Амстердама, сообщает
газета NL Times.
Сообщается, что пожар начался вскоре после полуночи.
"Это сильный и ужасный пожар в этой монументальной церкви. Наша первоочередная задача обеспечить благополучие и безопасность домов ближайших жителей", - заявила мэр Амстердама
Фемке Халсема.
В результате пожара уже рухнула башня церкви Вонделкерк. Проводилась эвакуация жителей окрестных домов. По словам представителя экстренных служб, тлеющие угли разлетаются в сторону центра города.
Церковь Вонделкерк была построена в 1872 году и служила католическим храмом более ста лет. В последнее время это помещение использовалось для проведения торжественных мероприятий.
Церковь построена известным архитектором Питером Кёйперсом, также известным по проектам Рейксмузеума и Центрального вокзала Амстердама. Она расположена на краю Вонделпарка - крупнейшего городского парка Амстердама.