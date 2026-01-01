Рейтинг@Mail.ru
Аксенов назвал удар ВСУ по Херсонской области кровавым преступлением
09:56 01.01.2026 (обновлено: 10:47 01.01.2026)
Аксенов назвал удар ВСУ по Херсонской области кровавым преступлением
Аксенов назвал удар ВСУ по Херсонской области кровавым преступлением
Озверевший нацистский режим в Киеве совершил новое кровавое преступление, ударив беспилотниками по мирным людям в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь,... РИА Новости, 01.01.2026
херсонская область
республика крым
киев
сергей аксенов (политик)
владимир сальдо
херсонская область
республика крым
киев
херсонская область , республика крым, киев, сергей аксенов (политик), владимир сальдо, происшествия
Херсонская область , Республика Крым, Киев, Сергей Аксенов (политик), Владимир Сальдо, Происшествия
© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Озверевший нацистский режим в Киеве совершил новое кровавое преступление, ударив беспилотниками по мирным людям в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь, написал в Мах глава Крыма Сергей Аксенов.
Три БПЛА ударили по кафе и гостинице в Херсонской области, по предварительным данным, погибли 24 человека, более 50 пострадали, сообщил ранее губернатор региона Владимир Сальдо.
"Кровавое преступление озверевших украинских нацистов в новогоднюю ночь: удар по мирным людям в Херсонской области. Десятки погибших и пострадавших. Нет слов, чтобы выразить нашу скорбь и боль…", - написал Аксенов.
Он принес искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Аксенов добавил, что Крым готов оказать "соседям и братьям всю необходимую поддержку".
Херсонская область Республика Крым Киев Сергей Аксенов (политик) Владимир Сальдо Происшествия
 
 
