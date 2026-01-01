https://ria.ru/20260101/aksenov-2065915846.html
Аксенов назвал удар ВСУ по Херсонской области кровавым преступлением
Аксенов назвал удар ВСУ по Херсонской области кровавым преступлением - РИА Новости, 01.01.2026
Аксенов назвал удар ВСУ по Херсонской области кровавым преступлением
Озверевший нацистский режим в Киеве совершил новое кровавое преступление, ударив беспилотниками по мирным людям в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь,... РИА Новости, 01.01.2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Аксенов назвал удар ВСУ по Херсонской области кровавым преступлением
