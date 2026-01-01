Хинштейн оценил стратегическое значение Курской АЭС-2

КУРСК, 1 янв – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что подключенная в среду к российской энергосистеме Курская АЭС-2 имеет стратегическое значение для устойчивого развития атомной промышленности, а реализация аналогичных проектов позволит обеспечить надёжность энергоснабжения региона и внести значительный вклад в развитие экономики страны.
Ранее сообщалось, что новый инновационный энергоблок №1 Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ установленной мощностью 1250 МВт начал работу, он был подключен к единой энергосистеме России и вышел на мощность 240 МВт в 12.05 мск 31 декабря 2025 года. На этапе энергопуска мощность энергоблока будет постепенно поднята до 35-40%, далее - длительный этап освоения мощности до 100%. Ввод энергоблока №1 Курской АЭС-2 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2026 год.
"Первый энергоблок Курской АЭС-2 начал работу, его подключили к российской энергосистеме. Пока вся страна встречала Новый год, курские атомщики вели пуско-наладочные работы. И успешно справились с поставленной задачей. Курская АЭС-2 имеет стратегическое значение для устойчивого развития атомной промышленности. Реализация проектов, аналогичных проекту ВВЭР-ТОИ, позволит обеспечить надёжность энергоснабжения региона и внести значительный вклад в развитие экономики страны", – отметил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Кроме того, глава региона поблагодарил команду атомщиков за эту работу.