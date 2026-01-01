Рейтинг@Mail.ru
21:54 01.01.2026 (обновлено: 21:59 01.01.2026)
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 01.01.2026
Девушка возле электронного табло с регистрацией в аэропорту Домодедово
Девушка возле электронного табло с регистрацией в аэропорту Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация.
Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих двух аэропортах.
"Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву
