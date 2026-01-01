https://ria.ru/20260101/aeroport-2066001109.html
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.01.2026
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T23:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
саратов
