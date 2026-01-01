Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
23:11 01.01.2026
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация.
© Фото : страница аэропорта "Гагарин" в соцсетиАэропорт "Гагарин" в Саратове
Аэропорт Гагарин в Саратове - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : страница аэропорта "Гагарин" в соцсети
Аэропорт "Гагарин" в Саратове. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Саратов ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
