В Шереметьево ввели ограничения

Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" в связи с введением временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт "Шереметьево". В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможны корректировки в расписании части рейсов. В настоящее время приняты меры для обеспечения безопасности полетов.