В Шереметьево ввели ограничения
В Шереметьево ввели ограничения - РИА Новости, 01.01.2026
В Шереметьево ввели ограничения
Аэропорт "Шереметьево" в связи с введением временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T20:13:00+03:00
2026-01-01T20:13:00+03:00
2026-01-01T20:16:00+03:00
Новости
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" в связи с введением временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации.
"Аэропорт "Шереметьево". В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании части рейсов. В настоящее время приняты меры для обеспечения безопасности полетов.
"О статусе рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта", - уточняется в сообщении.