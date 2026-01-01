https://ria.ru/20260101/aeroport-2065986853.html
Во Внуково ввели временные ограничения
Во Внуково ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация. РИА Новости, 01.01.2026
