В аэропорту Самары ввели ограничения
В аэропорту Самары ввели ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщает Росавиация. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T16:09:00+03:00
2026-01-01
2026-01-01T16:11:00+03:00
