В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
00:46 01.01.2026 (обновлено: 00:59 01.01.2026)
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
В аэропорту Краснодара введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, помимо правил NOTAM, сообщает Росавиация.
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Уборка снега в аэропорту Краснодара. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В аэропорту Краснодара введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, помимо правил NOTAM, сообщает Росавиация.
Согласно действующим NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 09.00 до 19.00 мск.
"Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
