В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
В аэропорту Краснодара введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, помимо правил NOTAM, сообщает Росавиация. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T00:46:00+03:00
краснодар
