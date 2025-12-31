Рейтинг@Mail.ru
Самые нелепые платья голливудских звезд на красной дорожке - РИА Новости, 31.12.2025
09:32 31.12.2025
Самые нелепые платья голливудских звезд на красной дорожке
Самые нелепые платья голливудских звезд на красной дорожке
Красная дорожка — это сцена, где голливудские звезды демонстрируют не только свой стиль, но и характер. К каждому выходу готовятся заранее: дизайнеры шьют... РИА Новости, 31.12.2025
Самые нелепые платья голливудских звезд на красной дорожке

© AP Photo / Invision/Charles SykesДженнифер Лопес на бале Института костюма Met Gala-2015 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
Дженнифер Лопес на бале Института костюма Met Gala-2015 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
Дженнифер Лопес на бале Института костюма Met Gala-2015 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Красная дорожка — это сцена, где голливудские звезды демонстрируют не только свой стиль, но и характер. К каждому выходу готовятся заранее: дизайнеры шьют эксклюзивные наряды, а сама знаменитость репетирует позу и улыбку перед зеркалом.
Но иногда даже самые смелые эксперименты оборачиваются полным недоумением публики. Растерянные взгляды и шквал комментариев в сети. Мы собрали подборку тех самых случае, когда звезды решили: "А давайте-ка я выйду так, чтобы завтра об этом говорил весь мир".

Роуз Макгоуэн

Роуз Макгоуэн на MTV Video Music Awards в 1998-м пришла с Мэрилином Мэнсоном и просто шокировала всех — это был один из самых дерзких выходов 90-х.
Платье из цепочек вместо ткани оставляло мало места для воображения: спина полностью голая, а спереди — минимальное прикрытие. Позже Роуз рассказала, что это был протест после насилия от Харви Вайнштейна — мол, "я владею своим телом". Скандал разгорелся мгновенно.
© Getty Images / Jeff KravitzРоуз Макгоуэн
Роуз Макгоуэн - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Getty Images / Jeff Kravitz
Роуз Макгоуэн

Памела Андерсон

Памела Андерсон на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке (1999 год) появилась в одном из самых эксцентричных и запоминающихся образов эпохи.
Этот наряд до сих пор считается эталоном Y2K-эпатажа: многие звезды цитируют его на красных дорожках, а в сети он регулярно становится источником ностальгических обсуждений в духе "были же времена".
© Getty Images / Jeff KravitzПамела Андерсон
Памела Андерсон - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Getty Images / Jeff Kravitz
Памела Андерсон

Лил Ким

Лил Ким на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке (1999 год) шокировала публику одним из самых провокационных образов в истории премии — в сочетании с фиолетовым париком и ярким макияжем. Для того времени это был экстранеординарный наряд.
© AP Photo / RON FREHMЛил Ким
Лил Ким - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / RON FREHM
Лил Ким

Бьорк

На "Оскаре" в 2001-м Бьорк вышла в платье-лебеде — и это до сих пор король всех списков "самое ужасное платье". Она даже яйцо подложила на дорожку. Сейчас это легенда чистого эпатажа, платье выставляют в музеях.
© Getty Images / Ron GalellaБьорк
Бьорк - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Getty Images / Ron Galella
Бьорк

Леди Гага

Леди Гага на MTV Video Music Awards в 2010-м выдала, пожалуй, самый эпатажный выход в истории премий — и это при ее-то репутации!
Платье из сырого мяса (да, настоящего, от дизайнера Франка Фернандеса) вызвало настоящий ураган: Гага объясняла, что это протест против политики "Don't Ask, Don't Tell" в армии США — мол, если мы готовы умереть за страну, то какая разница, как ты идентифицируешь себя.
Зоозащитники из PETA взорвались от злости, назвали наряд оскорбительным, "гниющей плотью убитого животного" и даже предупредили, что фанаты отвернутся от певицы. Скандал был огромный, платье потом высушили и выставили в музее.
© Getty Images / Kevin MazurЛеди Гага
Леди Гага - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Getty Images / Kevin Mazur
Леди Гага

Ники Минаж

Ники Минаж на MTV Video Music Awards в 2011 году появилась в ярком и эксцентричном образе. Многоцветный наряд идеально отражал ранний стиль певицы — смесь фантазии, цвета и полного игнорирования правил.
© Getty Images / Christopher PolkНики Минаж
Ники Минаж - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Getty Images / Christopher Polk
Ники Минаж

Рианна

Рианна на премии CFDA Fashion Awards в 2014-м просто устроила фурор, на ней было больше 200 тысяч кристаллов Swarovski.
Платье от Adam Selman было полностью прозрачным, с минимальным прикрытием, плюс меховая накидка и бандана. Скандал был огромный: все обсуждали "голую Рири", мемы про "рыбацкую сеть" и "блеск вместо ткани" разлетелись мгновенно. Но Рианна только посмеялась и забрала награду "икона стиля".
© Getty Images / Jamie McCarthyРианна
Рианна - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Getty Images / Jamie McCarthy
Рианна

Майли Сайрус

Майли Сайрус на MTV Video Music Awards в 2015-м ввела в недоумение всех — в этот раз серебряным "подтяжкам" от Versace, которые еле прикрывали что нужно.
Это был пик ее бунтарского периода — провокация чистой воды, которая до сих пор в топах самых смелых и нелепых нарядов на красных дорожках.
© Getty Images / Steve GranitzМайли Сайрус
Майли Сайрус - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Getty Images / Steve Granitz
Майли Сайрус

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян на Met Gala в 2021-м облачилась в полностью черный образ от Balenciaga: от головы до пят, с длинным шлейфом и даже перчатками. Ким потом объяснила в инстаграме, что это отсылка к теме вечера "In America: a Lexicon of Fashion" — мол, что может быть "более американским", чем обычная футболка от и до? Но пользователи в сети не унимались: от шуток про "черный мешок" и "невидимку" до мемов, где ее фотошопили в самые абсурдные ситуации.
© Getty Images / Mike CoppolaКим Кардашьян
Ким Кардашьян - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Getty Images / Mike Coppola
Ким Кардашьян

Тина Кунаки

Тина Кунаки на премьере фильма "Benedetta" в Каннах (2021 год) выбрала образ от Valentino Haute Couture. Яркий акцент — огромный красный бант на талии, завязанный спереди. Этот образ многие западные СМИ сравнивали с монашеским одеянием.
© Getty Images / Pascal Le SegretainТина Кунаки
Тина Кунаки - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Getty Images / Pascal Le Segretain
Тина Кунаки

Джулия Фокс

Джулия Фокс на афтепати премьеры сериала "The Idol" в Каннах (2023 год) выбрала один из самых провокационных и обсуждаемых образов фестиваля. Актриса появилась в полностью прозрачном наряде из материала, напоминающего винил или целлофан.
Особую изюминку (и повод для шуток) добавили три крупных пушистых белых помпона из перьев, стратегически размещенных спереди на жакете — они создавали иллюзию "пуговиц" и добавляли игривый, почти клоунский акцент. Завершала образ белая шапочка с большим помпоном наверху.
© Getty Images / Mike CoppolaДжулия Фокс
Джулия Фокс - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Getty Images / Mike Coppola
Джулия Фокс

Зендея

На мировой премьере фильма "Дюна: Часть вторая" в Лондоне (2024 год). Зендея выбрала один из самых смелых и футуристических образов — архивный наряд от Thierry Mugler из коллекции осень-зима 1995 haute couture.
© Getty Images / Mike MarslandЗендея
Зендея - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Getty Images / Mike Marsland
Зендея
Vogue и WWD назвали его настоящим произведением модной истории. В то же время часть прессы и поклонников сочли образ чрезмерно странным, что привело к волне мемов и споров в интернете — от восторгов до шуток о "роботе из будущего".
 
 
 
