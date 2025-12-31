Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, стоит ли покупать золото на пике стоимости - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/zoloto-2065814685.html
В Госдуме рассказали, стоит ли покупать золото на пике стоимости
В Госдуме рассказали, стоит ли покупать золото на пике стоимости - РИА Новости, 31.12.2025
В Госдуме рассказали, стоит ли покупать золото на пике стоимости
Инвестиции в золото на пике его стоимости - рискованное занятие для частного инвестора, так как существует вероятность коррекции цены: этот драгоценный металл... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T09:00:00+03:00
2025-12-31T09:00:00+03:00
экономика
анатолий аксаков
госдума рф
золото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735842_0:42:3492:2006_1920x0_80_0_0_308adf41d949b3580dec8ba013d3e9d7.jpg
https://ria.ru/20251225/dollar-2064481193.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735842_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_a6b17bba872d821d12b5c4d9ebf87f64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, анатолий аксаков, госдума рф, золото
Экономика, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Золото
В Госдуме рассказали, стоит ли покупать золото на пике стоимости

Депутат Аксаков назвал инвестиции в золото на пике стоимости рискованными

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Инвестиции в золото на пике его стоимости - рискованное занятие для частного инвестора, так как существует вероятность коррекции цены: этот драгоценный металл больше подходит для диверсификации портфеля, чем для быстрого заработка, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«
"Покупать золото на пике его стоимости частным инвесторам рискованно - высока вероятность коррекции цены вниз", - сообщил он.
По его словам, прогнозировать, как долго еще может расти какой-либо актив, - это, скорее, задача для опытных инвесторов с готовностью к риску.
"Золото хорошо подходит для диверсификации портфеля, это долгосрочный антикризисный актив, а быстро заработать на нем обычному человеку вряд ли получится", - заключил Аксаков.
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Названа альтернатива вложениям в доллар на 2026 год
25 декабря 2025, 02:17
 
ЭкономикаАнатолий АксаковГосдума РФЗолото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала