В Госдуме рассказали, стоит ли покупать золото на пике стоимости

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Инвестиции в золото на пике его стоимости - рискованное занятие для частного инвестора, так как существует вероятность коррекции цены: этот драгоценный металл больше подходит для диверсификации портфеля, чем для быстрого заработка, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.