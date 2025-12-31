https://ria.ru/20251231/zoloto-2065814685.html
В Госдуме рассказали, стоит ли покупать золото на пике стоимости
В Госдуме рассказали, стоит ли покупать золото на пике стоимости - РИА Новости, 31.12.2025
В Госдуме рассказали, стоит ли покупать золото на пике стоимости
Инвестиции в золото на пике его стоимости - рискованное занятие для частного инвестора, так как существует вероятность коррекции цены: этот драгоценный металл...
экономика
анатолий аксаков
госдума рф
золото
Экономика, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Золото
В Госдуме рассказали, стоит ли покупать золото на пике стоимости
Депутат Аксаков назвал инвестиции в золото на пике стоимости рискованными
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Инвестиции в золото на пике его стоимости - рискованное занятие для частного инвестора, так как существует вероятность коррекции цены: этот драгоценный металл больше подходит для диверсификации портфеля, чем для быстрого заработка, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Покупать золото на пике его стоимости частным инвесторам рискованно - высока вероятность коррекции цены вниз", - сообщил он.
По его словам, прогнозировать, как долго еще может расти какой-либо актив, - это, скорее, задача для опытных инвесторов с готовностью к риску.
"Золото хорошо подходит для диверсификации портфеля, это долгосрочный антикризисный актив, а быстро заработать на нем обычному человеку вряд ли получится", - заключил Аксаков
