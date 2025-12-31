Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дронов пострадали два человека - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/zhitel-2065855865.html
В Белгородской области при атаке дронов пострадали два человека
В Белгородской области при атаке дронов пострадали два человека - РИА Новости, 31.12.2025
В Белгородской области при атаке дронов пострадали два человека
Мирный житель и боец "Орлана" пострадали из-за атаки дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T16:21:00+03:00
2025-12-31T16:21:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
https://ria.ru/20251231/vsu-2065842193.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_662101e58fd64a29c22ca4ac8f935799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дронов пострадали два человека

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали мирный житель и боец

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Мирный житель и боец "Орлана" пострадали из-за атаки дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Под атаками дронов ВСУ два муниципалитета. Пострадали мирный житель и боец "Орлана", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в районе хутора Красиво Борисовского округа в результате удара дрона по машине мужчина получил обширные раны предплечья, кисти, а также множественные осколочные ранения и ожог головы. Пострадавшего, как отметил губернатор, доставили больницу, где ему оказали первую помощь, автомобиль уничтожен огнём.
"В селе Белянка Шебекинского округа при отражении атаки FPV-дрона ранен наш боец. Сослуживцы оперативно доставили его в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения лица, предплечья, кисти и бедра. В настоящее время пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь", - заключил губернатор.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
ВСУ за сутки атаковали девять округов Белгородской области
Вчера, 14:33
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала