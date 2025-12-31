https://ria.ru/20251231/zhitel-2065855865.html
В Белгородской области при атаке дронов пострадали два человека
В Белгородской области при атаке дронов пострадали два человека - РИА Новости, 31.12.2025
В Белгородской области при атаке дронов пострадали два человека
Мирный житель и боец "Орлана" пострадали из-за атаки дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
2025-12-31T16:21:00+03:00
2025-12-31T16:21:00+03:00
2025-12-31T16:21:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Мирный житель и боец "Орлана" пострадали из-за атаки дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил
губернатор Вячеслав Гладков.
"Под атаками дронов ВСУ
два муниципалитета. Пострадали мирный житель и боец "Орлана", - написал Гладков
в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в районе хутора Красиво Борисовского округа в результате удара дрона по машине мужчина получил обширные раны предплечья, кисти, а также множественные осколочные ранения и ожог головы. Пострадавшего, как отметил губернатор, доставили больницу, где ему оказали первую помощь, автомобиль уничтожен огнём.
"В селе Белянка Шебекинского округа при отражении атаки FPV-дрона ранен наш боец. Сослуживцы оперативно доставили его в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения лица, предплечья, кисти и бедра. В настоящее время пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь", - заключил губернатор.