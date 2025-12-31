https://ria.ru/20251231/zemletryasenie-2065814575.html
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в американском штате Калифорния, сообщила геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T08:57:00+03:00
