Зеленский уволил главу нацкомиссии Украины по фондовому рынку
Владимир Зеленский уволил Руслана Магомедова с поста главы национальной комиссии Украины по ценным бумагам и фондовому рынку. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T18:47:00+03:00
украина
