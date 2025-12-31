Рейтинг@Mail.ru
Зеленский уволил главу нацкомиссии Украины по фондовому рынку - РИА Новости, 31.12.2025
18:47 31.12.2025
Зеленский уволил главу нацкомиссии Украины по фондовому рынку
Зеленский уволил главу нацкомиссии Украины по фондовому рынку
Владимир Зеленский уволил Руслана Магомедова с поста главы национальной комиссии Украины по ценным бумагам и фондовому рынку. РИА Новости, 31.12.2025
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
тимур миндич
верховная рада украины
дело миндича
украина
Новости
в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, тимур миндич, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Тимур Миндич, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Зеленский уволил главу нацкомиссии Украины по фондовому рынку

Зеленский уволил главу нацкомиссии Украины по ценным бумагам и фондовому рынку

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил Руслана Магомедова с поста главы национальной комиссии Украины по ценным бумагам и фондовому рынку.
Соответствующий указ, датированный 31 декабря, был опубликован на сайте Зеленского в среду. Причины отставки чиновника не указываются.
Как заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, комментируя указ в своем Telegram-канале, Магомедов был близок к уволенному после коррупционного скандала экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакТимур МиндичВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
