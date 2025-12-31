МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Проблемы, накапливающиеся вокруг Владимира Зеленского, все больше загоняют его в безвыходное положение, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"Масштабная коррупция внутри страны, ужасающая популярность в опросах общественного мнения и армия призывников, терпящая поражение от наступающей России. Стены сжимаются вокруг маленького диктатора", —написал он.
Журналист добавил, что из-за происходящего у Зеленского "заканчиваются варианты продолжения войны в интересах своих европейских хозяев".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.