Рейтинг@Mail.ru
Журналист раскрыл, что произошло с Зеленским из-за событий на Украине - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/zelenskiy-2065863131.html
Журналист раскрыл, что произошло с Зеленским из-за событий на Украине
Журналист раскрыл, что произошло с Зеленским из-за событий на Украине - РИА Новости, 31.12.2025
Журналист раскрыл, что произошло с Зеленским из-за событий на Украине
Проблемы, накапливающиеся вокруг Владимира Зеленского, все больше загоняют его в безвыходное положение, заявил ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T16:55:00+03:00
2025-12-31T16:55:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9ef9b28c5386ccb4923bb6bff7ef9bf.jpg
https://ria.ru/20251231/zelenskiy-2065819259.html
https://ria.ru/20251231/front-2065832315.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_beca3cade1b7a1e51f366f97e2fa07e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Журналист раскрыл, что произошло с Зеленским из-за событий на Украине

Боуз: проблемы в стране и на фронте загнали Зеленского в угол

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Проблемы, накапливающиеся вокруг Владимира Зеленского, все больше загоняют его в безвыходное положение, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"Масштабная коррупция внутри страны, ужасающая популярность в опросах общественного мнения и армия призывников, терпящая поражение от наступающей России. Стены сжимаются вокруг маленького диктатора", —написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
Вчера, 10:08
Журналист добавил, что из-за происходящего у Зеленского "заканчиваются варианты продолжения войны в интересах своих европейских хозяев".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В США сообщили плохие новости Зеленскому из-за событий на фронте
Вчера, 12:46
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала