МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Такие политики, как Владимир Зеленский, заканчивают либо в могиле, либо в изгнании, заявила в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница американского политика Джо Байдена Тара Рид.

Она отметила, что долгое время Зеленский служил целям западных стран, был их марионеткой, но сейчас кукловоды хотят его убрать.