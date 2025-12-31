МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Такие политики, как Владимир Зеленский, заканчивают либо в могиле, либо в изгнании, заявила в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница американского политика Джо Байдена Тара Рид.
"Я полагаю, у него мрачное будущее. Такие люди заканчивают либо в могиле, либо в изгнании", - сказала Рид, рассуждая о перспективах Зеленского.
Она отметила, что долгое время Зеленский служил целям западных стран, был их марионеткой, но сейчас кукловоды хотят его убрать.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
