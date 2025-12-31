Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины - РИА Новости, 31.12.2025
10:08 31.12.2025 (обновлено: 17:15 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/zelenskiy-2065819259.html
На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины - РИА Новости, 31.12.2025
На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
Владимир Зеленский осознает, что обречен после завершения конфликта на Украине и пытается сорвать возможность заключения мира, постепенно готовясь к побегу,... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T10:08:00+03:00
2025-12-31T17:15:00+03:00
в мире
украина
новгородская область
москва
владимир зеленский
владимир путин
мирный план сша по украине
украина
новгородская область
москва
РИА Новости
в мире, украина, новгородская область, москва, владимир зеленский, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Новгородская область, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины

Малинен указал на возможность бегства Зеленского с Украины

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский осознает, что обречен после завершения конфликта на Украине и пытается сорвать возможность заключения мира, постепенно готовясь к побегу, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в статье на платформе Substack.
"Зеленский обречен после окончания войны, потому что мир выявит все его крайне пагубные решения и повсеместную коррупцию, имевшую место при его правлении. Таким образом, война ему нужна гораздо больше, чем президенту Путину. Сейчас ходят слухи, что Зеленский уже готовится покинуть Украину. <...> Это возможность, которую необходимо учитывать", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Дмитриев заявил, что Зеленский безуспешно пытается затянуть конфликт
Вчера, 05:33
Профессор, комментируя атаку ВСУ на резиденцию президента Владимира Путина, отметил, что глава киевского режима "настолько коррумпирован, что готов даже рискнуть ядерной войной ради собственного спасения". Эта провокация стала прямой попыткой сорвать переговорный процесс и шагом к эскалации конфликта со стороны киевского режима, подчеркнул Малинен.
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит свою переговорную позицию по Украине.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
СМИ раскрыли, кто надоумил Зеленского на атаку на резиденцию Путина
Вчера, 07:36
 
