В Крыму назвали заявление Зеленского о готовности уйти из власти блефом
В Крыму назвали заявление Зеленского о готовности уйти из власти блефом - РИА Новости, 31.12.2025
В Крыму назвали заявление Зеленского о готовности уйти из власти блефом
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал блефом заявление Владимира Зеленского о готовности уйти из власти.
В Крыму назвали заявление Зеленского о готовности уйти из власти блефом
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал блефом заявление Владимира Зеленского о готовности уйти из власти.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News пообещал уйти из власти после завершения конфликта на Украине.
«
"Зеленский блефует. Он сам не уйдет из власти, его оттуда вынесут только вперед ногами", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, Зеленский прекрасно знает, что его время истекло, и ему надо сбежать куда подальше с Украины.
"Уверен, поиском подходящего места он сейчас активно занят", - сказал глава парламента.