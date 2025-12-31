Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали заявление Зеленского о готовности уйти из власти блефом - РИА Новости, 31.12.2025
09:43 31.12.2025 (обновлено: 09:45 31.12.2025)
В Крыму назвали заявление Зеленского о готовности уйти из власти блефом
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал блефом заявление Владимира Зеленского о готовности уйти из власти. РИА Новости, 31.12.2025
В Крыму назвали заявление Зеленского о готовности уйти из власти блефом

Константинов: Зеленский не уйдет сам из власти, его вынесут только вперед ногами

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал блефом заявление Владимира Зеленского о готовности уйти из власти.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News пообещал уйти из власти после завершения конфликта на Украине.
"Зеленский блефует. Он сам не уйдет из власти, его оттуда вынесут только вперед ногами", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, Зеленский прекрасно знает, что его время истекло, и ему надо сбежать куда подальше с Украины.
"Уверен, поиском подходящего места он сейчас активно занят", - сказал глава парламента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
30 декабря 2025, 08:00
 
