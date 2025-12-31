Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News пообещал уйти из власти после завершения конфликта на Украине.

"Зеленский блефует. Он сам не уйдет из власти, его оттуда вынесут только вперед ногами", - сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, Зеленский прекрасно знает, что его время истекло, и ему надо сбежать куда подальше с Украины.