МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. После актов государственного терроризма, совершенных Украиной в последние дни, Владимир Зеленский потерял иммунитет собственной безопасности, данный президентом России, и может быть ликвидирован уже в ближайшие дни, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале.
«
"Если бы я был Зеленским, я бы больше не рассчитывал на иммунитет. Путин с самого начала ясно дал понять, что не заинтересован в убийстве Зеленского или кого-либо из его друзей, так как русские всегда хотели найти партнера для переговоров, чтобы прийти к соглашению с Украиной. Думаю, это больше не препятствие. Если бы я был Зеленским и его соратниками, я бы очень беспокоился о своем существовании в ближайшие дни", — сообщил он.
По словам военного, обращение киевского режима к таким методам борьбы ознаменовало окончательный отход Украины от некогда ближайшего союзника Соединенных Штатов к их главной головной боли, от которой надо дистанцироваться.
«
"Украина — это гнойничок, пораженный болезнью и проникший в наш организм. Мы должны от него избавиться. Украина — это обуза, а не преимущество", — подчеркнул Макгрегор.
В феврале 2023 года экс-премьер Израиля Нафтали Беннет рассказал, что президент России Владимир Путин в начале спецоперации на Украине заверил его в отсутствии планов ликвидации Зеленского, прятавшегося тогда в бункере.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента в Новгородской области с применением 91 беспилотника. По итогу ПВО сбила все БПЛА, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Москва на фоне террористической атаки киевского режима не намерена выходить из переговорного процесса с Вашингтоном. Тем не менее он предупредил, что переговорную позицию в отношении Киева пересмотрят.